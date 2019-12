Calcio: doppio Orsolini e Soriano, Bologna sbanca Lecce

(ANSA) - LECCE, 22 DIC - Un Bologna davvero esagerato sbanca il Via del Mare per 2-3 e regala ai suoi tifosi (nel Salento circa 500 supporter) un Natale sereno. Doppio Orsolini, da manuale il suo secondo gol, e Soriano per un risultato rotondo ma che non fa una grinza, anzi sembra andar stretto ai felsinei per il gran numero di occasioni avute soprattutto nel primo tempo. Il Lecce si sveglia nel finale con Babacar e Farias, con due reti che rendono meno amara una sconfitta dura e severa, ma giusta per quanto visto sul manto erboso. Per il Bologna tre punti pesanti che proiettano i rossoblu verso zone più nobili della classifica; per il Lecce, dopo le tre reti incassate a Brescia, un altro tris che lascia i giallorossi alle soglie della zona rossa: nuova sconfitta a domicilio, ma giallorossi che escono tra gli applausi del pubblico. (ANSA).