D'Eramo (Lega Puglia), centrodestra troverà nome giusto

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Sono certo che al momento giusto la nostra coalizione troverà il nome giusto per vincere le prossime elezioni regionali in Puglia, liberando la regione dalla sinistra e da Emiliano. In questi giorni è in atto un intenso confronto per trovare le migliori soluzioni per vincere in tutte le regioni che andranno al voto, nel rispetto di tutti gli alleati e attraverso le scelte che assumeranno insieme e in maniera condivisa i leader nazionali Salvini, Berlusconi e Meloni". Lo afferma il segretario regionale della Lega Puglia Luigi D'Eramo.(ANSA).