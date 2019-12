Lecce: Donati può giocare, per Benzar è addio

(ANSA) - LECCE, 20 DIC - Giulio Donati, tesserato da pochi giorni dal Lecce, potrà essere utilizzato già da domenica pomeriggio nella sfida di campionato contro il Bologna, senza aspettare la riapertura del calciomercato di gennaio. A darne notizia è il direttore sportivo del sodalizio salentino Mauro Meluso, nel tradizionale scambio di auguri con la stampa avvenuto questa sera. Donati, terzino di ruolo, che ha scelto il 7 come numero di maglia, potrà scendere in campo da subito grazie a una regola che consente ai club di serie A di poter effettuare due cambi in corsa a stagione, con il calciatore già presente in rosa o svincolato. A farne le spese il rumeno Romario Benzar, che uscirà definitivamente dalla lista dei disponibili, giocatore che non rientra più nei dettami tattici di Fabio Liverani. (ANSA).