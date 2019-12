L'architettura appulo-lucana in mostra

(ANSA) - MATERA, 19 DIC - Conoscere e mettere "in rete" cento architetture moderne di "valore" riconosciuto: ovvero il patrimonio architettonico regionale del '900. "E' stato un importante riconoscimento della qualità del lavoro e della metodologia adottata da Open Design School in quanto modello di laboratorio progettuale sperimentale, pilastro di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura". Nelle parole di Rita Orlando,(architetto e project manager di Open Design School) "l'unicità" della Mostra viaggiante "9 itinerari per 100 Architetture del '900 in Basilicata e Puglia", che domani, 20 dicembre, sarà inaugurata presso il Campus Universitario della Università degli Studi della Basilicata, a Matera (resterà aperta fino al 24 gennaio 2020). Un "percorso ricognitivo" culturale e scientifico voluto e organizzata dalla Sezione Basilicata e Puglia del Do.Co.Mo.Mo. Italia, in co-produzione con la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e Open Design School.