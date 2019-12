Pop.Bari: Prodi, salvarla è un dovere

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Se è giusto salvare la popolare di Bari? Non è giusto: è doveroso. Cosa si vuole fare, lasciarla andare? Il sistema bancario va protetto, e la storia è sempre stata questa. Dobbiamo fare politiche preventive perché questi fatti non avvengano e punire severamente chi ha barato". Lo afferma l'ex premier Romano Prodi in un'intervista a Circo Massimo su radio Capital.