Mittal deposita memoria in causa Milano

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - ArcelorMittal ha depositato la memoria per contrastare il ricorso cautelare d'urgenza dei commissari dell'ex Ilva nella causa in corso a Milano dopo che il gruppo franco indiano ha formalizzato la propria decisione di lasciare la gestione dell'ex Ilva. Si è trattato, a quanto si è appreso, di un passaggio procedurale obbligato. Quindi i negoziati tra i commissari dell'ex Ilva e ArcelorMittal stanno andando avanti.

I legali della multinazionale, dopo una lunga giornata di incontri e riflessioni, hanno deciso di depositare la memoria che di fatto, però, sarà a disposizione delle parti solo a partire da domani. Ci si aspettava, invece, una richiesta congiunta di rinvio dell'udienza del 20 dicembre, alla settimana successiva o a gennaio, per favorire le trattative in corso. La richiesta di rinvio, però, potrebbe arrivare in caso di un accordo tra le parti sui 'macrotemi'.