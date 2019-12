De Micheli, rinviato treno Bari-Napoli

(ANSA) - BARI, 17 DIC - "Era stato annunciato ma non ci sono tutte le predisposizioni. Arriverà ma con tempi un po' diversi".

Così il ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ha risposto ai cronisti che le chiedevano del ritorno, a distanza di 20 anni, del collegamento ferroviario diretto Bari-Napoli con un Intercity di Trenitalia, la cui inaugurazione era prevista lo scorso 9 dicembre. Il ministro ne ha parlato a Bari, margine del convegno 'Puglia in treno. Infrastrutture, mobilità e lavoro'. "Credo - ha detto De Micheli rispondendo a una domanda dei cronisti - ci sia stato un problema tecnico sulla rete, che però credo stiamo affrontando. Lì c'è stata una questione tecnica". L'Intercity, secondo quanto era stato annunciato, dovrebbe coprire il percorso in circa tre ore e trenta, con due coppie di treni giornalieri. Oggi tra Bari e Napoli non ci sono servizi diretti: bisogna cambiare a Caserta, e il viaggio può durare anche sette ore.