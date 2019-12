Pop.Bari:commissari incontrano  sindacati,"risaniamo insieme"

(ANSA) - BARI, 17 DIC - I rappresentanti sindacali di Fisac Cgil, First Cisl, Uilca, Fabi e Unisin, referenti per la vicenda Banca Popolare di Bari, hanno incontrato poco fa i commissari Enrico Ajello e Antonio Blandini all'interno della sede centrale dell'istituto di credito, in Corso Cavour a Bari. All'esito dell'incontro, durato pochi minuti, i sindacalisti, che erano in presidio all'esterno della filiale, hanno riferito che i commissari hanno chiesto loro di "essere insieme artefici del risanamento e della ripartenza della banca".(ANSA).