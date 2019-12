++ A.Mittal:spegnimento Afo2,Ilva in As deposita ricorso ++

(ANSA) - TARANTO, 17 DIC - I legali dell'Ilva in As hanno deposito alla cancelleria del tribunale del Riesame di Taranto il ricorso contro la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l'istanza di proroga della facoltà d'uso dell'Altoforno 2 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto.

Ora si aspetta la data dell'udienza che probabilmente sarà fissata per il 30 dicembre, secondo il calendario delle discussioni dei ricorsi già fissato dal Tribunale. (SEGUE).