Pop.Bari: Emiliano, vigiliamo perchè banca resti pugliese

(ANSA) - TARANTO, 14 DIC - "È una vicenda che mi ha preoccupato molto, noi abbiamo fatto pressioni molto forti sul governo per il decreto di salvataggio della banca. È chiaro che nel momento in cui la banca viene salvata con l'intervento del Governo, e quindi immagino con provvedimenti che avranno anche natura finanziaria, ci sono delle contromosse che il Governo fa.

Il commissariamento è una di queste. Sono dure da accettare, ma evidentemente questo fa parte delle possibilità reali. Il Governo ha ritenuto di fare questa operazione con questa modalità: bisognerà vigilare e fare in modo che la Banca Popolare di Bari rimanga una banca pugliese". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano rispondendo ai giornalisti a Taranto sulla vicenda della Banca Popolare di Bari.(ANSA).