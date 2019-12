Giochi Mediterraneo: presentato il logo

(ANSA) - TARANTO, 14 DIC - E' stato presentato oggi a Taranto il logo della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno nel capoluogo jonico nel 2026. Nel marchio per la 'XXesima' edizione dei Giochi, creato dagli tarantini vincitori di un apposito concorso, "c'è la storia millenaria della città", è stato evidenziato. Le due X che compongono il 20 scritto in numeri romani sono antropomorfizzate e richiamano le linee del monumento al marinaio che accoglie i popoli a Taranto, cuore del Mediterraneo. Le tinte rosse e blu sono ispirate dai colori identitari della città. Il font e i segni, invece, ne rievocano le origini greche. La presentazione del logo è avvenuta nell'ambito della presentazione del Piano strategico per Taranto.