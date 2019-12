++ Pop Bari: cda convocato nel pomeriggio in Bankitalia ++

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Il cda della Popolare di Bari, secondo quanto si apprende da fonti finanziarie, è stato convocato nel tardo pomeriggio dalla Vigilanza della Banca d'Italia per provvedimenti di vigilanza. Ieri il board ha avviato le procedure per una azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore delegato e di ex dirigenti dell'Istituto. (ANSA).