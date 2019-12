Trasporti: 916 bus e 75 nuovi treni

(ANSA) - BARI, 10 DIC - Le risorse complessive garantite dalla Regione Puglia per il servizio di trasporto pubblico automobilistico nel nuovo decennio al via nel 2020 ammontano a 236 milioni di euro annui, con un incremento di quasi 36 milioni rispetto ai trasferimenti attuali. E' quanto è emerso durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico tenuta oggi dal governatore Michele Emiliano e dell'assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini.

Per il rinnovo del parco rotabile, indipendente dal nuovo contratto di servizio e già avviati, è contemplato l'acquisto di 916 nuovi bus Euro 6, di cui 377 sono già marcianti sulle strade pugliesi (abbassando l'età media da 11,6 a 6,2 anni, la Puglia entra fra le regioni con la flotta più giovane). Rinnovo anche per la flotta ferroviaria: a partire dal 2018 ed entro il 2024 è previsto l'arrivo di 75 nuovi treni, per un finanziamento complessivo di parte pubblica pari a quasi 300 milioni di euro. (ANSA).