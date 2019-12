Taekwondo: Gran Prix Mosca; Dell'Aquila in finale

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - L'azzurro Vito Dell'Aquila si è qualificato per la finale nella categoria -58 kg al Grand Prix di Mosca di taekwondo, dove aveva già ottenuto il pass olimpico per Tokyo 2020 dopo aver conquistato l'accesso alla semifinale.

Dell'Aquila, 19 anni, ha sconfitto il russo Georgy Popov per 15-4 e domani cercherà ci completare impresa vincendo l'oro.

"Sono davvero contento di aver raggiunto questa finale e di poter combattere per l'oro in un Grand Prix, dopo tante medaglie di bronzo - ha commentato l'atleta di Mesagne -. Sono felice di aver raggiunto l'Olimpiade ma vincere la finale domani sarebbe il più bel regalo di natale, per poi sognare magari l'oro a Tokyo". (ANSA).