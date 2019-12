Prescrizione: protesta penalisti Bari

(ANSA) - BARI, 6 DIC - Con un sit-in nel centro di Bari, in via Melo, distribuendo volantini ai passanti, gli avvocati penalisti baresi hanno concluso la loro settimana di protesta contro la riforma della prescrizione, che potrebbe entrare in vigore a gennaio.

Per tutta la settimana hanno fatto astensione dalle udienze e, dopo la manifestazione nazionale a Roma, oggi hanno protestato a Bari, parlando con i cittadini "per informarli - hanno spiegato - sulle conseguenze della prossima entrata in vigore della norma che sopprime l'istituto della prescrizione dopo il primo grado di giudizio". Sul loro manifesto di protesta, riprodotto anche sui volantini, c'è scritto "il processo infinito". (ANSA).