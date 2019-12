Emiliano,Stati Generali trasporto Puglia

(ANSA) - BARI, 5 DIC - "Il 17 dicembre ci saranno a Bari, nel Consiglio regionale, gli Stati Generali del Trasporto con tutti i sindaci della Puglia, mi auguro che il ministro abbia la possibilità di venire". Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo aver incontrato la ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, a Bari per fare il punto sugli investimenti di settore anche con il sindaco del capoluogo, Antonio Decaro. "Ovviamente - ha proseguito Emiliano - Bari è una città al servizio del resto della Puglia, questo è fondamentale. Il lavoro che è stato fatto in questi anni da questa città è molto importante" e a breve sarà "hub fondamentale per volare, per arrivare o partire in nave, per arrivare in auto e naturalmente lo sforzo che la città fa per mettersi al servizio del resto della regione è molto intenso, ma la modernizzazione che la città sta ricevendo in cambio è evidentissima". Particolare attenzione anche per Lecce, Brindisi, Monti Dauni e Gargano.

(ANSA).