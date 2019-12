A.Mittal: volantino chat operai, ci paghino senza lavorare

(ANSA) - TARANTO, 05 DIC - "Se non serviamo più a produrre acciaio, ci devono mantenere, con un salario pieno, al cento per cento, a non fare niente". E' quanto riporta un volantino che sta circolando sulle chat di whatsapp degli operai dello stabilimento siderurgico di Taranto e che viene condiviso anche sui social network. Non è chiaro chi lo abbia scritto, anche se in molti lo attribuiscono a lavoratori dell'acciaieria tarantina, ma in ogni caso sta alimentando il dibattito dopo l'annuncio del nuovo piano industriale della multinazionale che prevede altri 4.700 esuberi al 2023. "Decidano loro, ArcelorMittal e il governo - prosegue il volantino -: o tutti al lavoro o tutti a casa a stipendio pieno, non ci faremo ancora dividere fra chi va in cassa integrazione a 900 euro al mese e chi deve proseguire a lavorare in una fabbrica avvelenata. Non ci vergogneremo a stare a casa pagati, abbiamo già dato in fatica e salute sull'altoforno e in acciaieria, ora è tempo di curarci, respirare aria buona, studiare per istruirci, scrivere poesie". Chi si "scandalizza per questa nostra soluzione - è il messaggio conclusivo - vada lui a guadagnarsi il pane nel caldo e nel fumo di una fabbrica siderurgica, e provi l'ebbrezza di diventare inservibile". (ANSA).