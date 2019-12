'Melina Doti': la premiazione a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 4 DIC - Si terrà l'8 dicembre alle ore 20, nella Sala degli Specchi del Teatro Stabile di Potenza, la cerimonia di premiazione del "Melina Doti". Il premio letterario nazionale è riservato ad autori over 50. La cerimonia di premiazione, a cui interverrà anche la giornalista Carmen Lasorella, sarà presentata da Savino Zaba. Il Premio è intitolato alla scrittrice di Sasso di Castalda (Potenza), morta a Foggia nel 2015, a 82 anni e "che con le sue opere (racconti, romanzi, poesie) ha portato in Italia e all'estero - è spiegato in un comunicato - il nome del suo paese d'origine e i valori della sua gente".