Capodanno in musica di Canale 5 con Federica Panicucci

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Per il secondo anno consecutivo il Capodanno in musica di Canale 5 sarà in diretta da Bari, affidato, per la terza volta, alla conduzione di Federica Panicucci. Sul palco un cast scelto per i gusti di tutti, dai giovanissimi agli amanti dei grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana, con un ospite a sorpresa la cui identità sarà svelata solo il giorno prima. Tra gli ospiti, Giordana Angi, Annalisa, J-Ax, Anna Tatangelo, Nek, RAF e Tozzi, Francesco Renga, Rovazzi, Shade e i ragazzi della scuola di Amici 19. "Sappiamo che il Capodanno nella storia è di Raiuno ma anche noi stiamo facendo un buon lavoro", ha detto Federica ad una domanda sull'evento di fine anno della Rai. "Ma con noi c'è il pubblico più giovane", ha aggiunto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. L'evento andrà in diretta su Canale 5 e sarà trasmesso in contemporanea dalle emittenti di RadioMediaset, che promuove la serata in partnership con Radionorba. Panicucci condurrà per Canale 5 anche il concerto di Natale. (ANSA).