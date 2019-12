Mafia nigeriana: migranti Cara Bari a polizia, aiutateci

(ANSA) - BARI, 3 DIC - Agli atti dell'indagine della Dda di Bari sulla mafia nigeriana, che ha portato oggi a 32 arresti, ci sono due lettere con richieste di aiuto, del marzo e del maggio 2017, inviate alla Polizia di Bari dal pastore spirituale del Cara di Bari e da alcuni ospiti del centro di accoglienza che si sentono in pericolo per la presenza dei clan mafiosi nigeriani che controllano la struttura.

"Per favore proteggeteci, - scrive il pastore - perché passando queste informazioni stiamo mettendo le nostre vite in pericolo. Imploriamo il governo italiano di proteggerci perché non eravamo al sicuro in Nigeria, per questo siamo scappati, e ora in questo centro non siamo al sicuro a causa di queste sette". (ANSA).