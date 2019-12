Disabili: 180mila in Puglia, sono 4,5%

(ANSA) - BARI, 3 DIC - In Puglia i disabili sono circa 180mila, il 4,5% della popolazione, e la fascia più colpita è tra i 65 e 74 anni. I dati sono emersi in un convegno a Bari nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, organizzato dal Comitato consultivo misto Policlinico-ospedale pediatrico Giovanni XXIII, con Regione, Comune, Urp e Ordine degli avvocati di Bari. Il Comitato conta 39 associazioni accreditate e ha due Sportelli, uno di ascolto e uno di accoglienza, mentre è vicina l'attivazione di un terzo Sportello, dedicato all'Inps. In Italia (rapporto Istat) sono tre milioni e centomila le persone con disabilità, il 5,2% della popolazione.

Al convegno è stata inoltre annunciata a breve l'apertura della prima "Casa dopo di noi" a Bari, rione Stanic, per i disabili che non possono più contare sull'assistenza dei familiari. Il consigliere comunale Domenico Scaramuzzi ha detto che troverà spazio in un edificio ceduto dal Comune a titolo gratuito, ristrutturato dalle associazioni che la gestiranno.

