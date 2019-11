Conte inaugura stabilimento Sisecam

(ANSA) - MONTE SANT'ANGELO (FOGGIA), 30 NOV - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte è a Monte Sant'Angelo nell'area industriale di Manfredonia, dove partecipa alla inaugurazione dell'impianto Sisecam Flat Glass South Italy, del colosso turco leader nella produzione di vetro piano. Si tratta dello stabilimento ex Sangalli Vetro chiuso nel 2014 dopo una crisi produttiva. L'azienda oggi è tornata a produrre e i suoi 160 dipendenti sono tornati al lavoro: lo scorso 5 novembre i primi vetri targati Sisecam. Con il premier alla cerimonia partecipa anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. In settimana proprio la giunta regionale ha approvato il contratto di programma proposto della Sisecam Flat Glass South Italy che prevede l'investimento complessivo di oltre 34 mln, sostenuto dalla Regione con uno stanziamento di poco superiore a 8 mln.

L'impianto ha ottenuto anche l'autorizzazione unica ambientale ad operare nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute di chi lavora e vive in prossimità dell'impianto.