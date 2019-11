Tumori: intervento crioablazione al seno

(ANSA) - TARANTO, 29 NOV - E' stato realizzato con successo a Taranto il primo intervento in Puglia di crioablazione di tumore mammario. E' stato eseguito dall'equipe di Radiologia Senologica del Centro Donna dell'ospedale SS. Annunziata, coordinata da Giuseppe Melucci. La tecnica della crioablazione si esegue su guida ecografica, posizionando all'interno della lesione un ago da cui fuoriesce azoto liquido con una temperatura di circa -140 gradi. La somministrazione determina la necrosi per congelamento della lesione.

Originariamente impiegata per trattare i fibroadenomi della mammella, in alternativa all'asportazione chirurgica, la crioablazione "inizia ora - spiega l'Asl di Taranto - ad essere impiegata anche per il trattamento di carcinomi mammari con determinate caratteristiche, quali le piccole dimensioni e la bassa aggressività biologica, e in specifiche situazioni, quali recidive in mammelle già operate o in pazienti che, in presenza di più patologie coesistenti, non vogliono sottoporsi ad intervento chirurgico". (ANSA).