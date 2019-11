Sisma Albania: Emiliano, avvertita ma nessun danno in Puglia

(ANSA) - BARI, 26 NOV - La scossa di terremoto della scorsa notte, con epicentro in Albania, è stata avvertita anche in Puglia. Lo conferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano che, in un post su Facebook assicura che "dalla sala della protezione civile della Regione, non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia". "Ho contattato il sindaco di Tirana Erion Veliaj - conclude - stanno verificando i danni".(ANSA).