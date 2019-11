Lecce: difensore Donati si allena con prima squadra

(ANSA) - LECCE, 26 NOV - Archiviato il rocambolesco pareggio interno contro il Cagliari, il Lecce si ritroverà nel pomeriggio al Via del Mare, a porte chiuse, per iniziare a preparare la gara di sabato sera a Firenze. Intanto Giulio Donati, difensore classe 1990, a partire da questo pomeriggio si allenerà con la prima squadra. Donati ha già vestito la maglia giallorossa nella stagione 2010-2011, ad appena 20 anni, esordendo in serie A e collezionando 14 presenze. (ANSA).