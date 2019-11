Migranti: due morti nel Foggiano, identificata una vittima

(ANSA) - BORGO MEZZANONE (FOGGIA), 24 NOV - È stato identificato uno dei due migranti morti ieri sera per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un braciere.

Si tratta di Elvis Bakendaka, camerunese di 37 anni, mentre l'altra vittima è un nigeriano per il quale si ipotizza il nome, ma si attende il confronto con le impronte digitali.

I due vivevano in un rudere abbandonato non lontano dal ghetto di Borgo Mezzanone, l'insediamento abusivo sorto accanto al Cara, il Centro Richiedenti Asilo politico del Foggiano. A quanto si apprende, ieri sera tre migranti, amici di uno dei due, si sono presentati ai Carabinieri del Cara, preoccupati perché erano andati a trovare l'amico al casolare, ma lui non aveva risposto. Così hanno accompagnato i Carabinieri fino al rudere in campagna. Quando i militari e i Vigili del fuoco hanno fatto irruzione, all'interno hanno trovato i corpi dei due uomini e il braciere ancora acceso. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia per stabilire con precisione le cause della morte.(ANSA).