25 novembre: in scena 'Dio c'è'

(ANSA) - BARI, 24 NOV - Una rivisitazione semiseria del Vecchio Testamento, con "un Dio politicamente scorretto - recita una presentazione -, confuso, disordinato e bellicoso", pretesto per raccontare le donne di ieri e di oggi, sempre alle prese con la violenza di genere. E' lo spettacolo "Dio c'è" di Daniela Baldassarra, in anteprima nazionale a Bari per una iniziativa del centro antiviolenza Giraffa Onlus con la Consigliera regionale di Parità, Anna Grazia Maraschio, il 25 novembre all'AncheCinema, nell'ambito della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

A chi le chiede se per lei davvero Dio c'è, l'autrice risponde che nello spettacolo "alla fine si scoprirà che c'è, soprattutto in rapporto alle donne". Lo spettacolo ha il contributo della Regione Puglia, nell'ambito dei programmi di prevenzione e contrasto della violenza di genere. (ANSA).