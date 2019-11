Zingaretti a Taranto, azienda si sieda nuovamente al tavolo

(ANSA) - TARANTO, 20 NOV - "E' importante far tornare la Mittal al tavolo, è importante pensare a soluzioni che comunque tengano insieme la produzione e la salute, l'ambiente. E' importante che non ci sia solo il tema Ilva ma un impegno sulla rinascita di Taranto". Lo ha dichiarato il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, al termine del suo giro di incontri a Taranto con le istituzioni locali e le parti sociali sulla questione Ilva. "Il governo italiano - ha aggiunto - sta preparando una proposta. Il presidente Conte è impegnato direttamente. Io sono segretario di un partito politico che vuole aiutare e contribuire alla costruzione di questa proposta.

Sarebbe addirittura scorretto che io, mentre c'è una trattativa tra un governo e un'impresa, entri nel merito". E' stato "importante - ha detto ancora Zingaretti - ascoltare oggi i vari attori economici, associativi, istituzionali, della città perchè è ovvio che c'è bisogno di essere vicini a questa città e quindi qualsiasi proposta non deve calare dall'alto ma deve partire da quanto sta avvenendo qui. Bisogna risarcire una città ferita e investire con quello che il presidente Conte ha chiamato Cantiere Taranto. Anche questo va pensato e preparato ascoltando le esigenze del mondo delle imprese, del lavoro, dell'associazionismo, perchè è giusto pensare a una svolta per Taranto".(ANSA).