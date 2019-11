A. Mittal: Lezzi, mai sì a scudo

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Sarebbe un passo indietro imbarazzante". Lo afferma la senatrice 5 stelle Barbara Lezzi in un'intervista a Circo Massimo, su Radio Capital, a proposito della reintroduzione dello scudo penale per Arcelor Mittal. "Abbiamo a mio avviso - prosegue - convintamente tolto questo scudo penale che è un'aberrazione giuridica, una cosa incivile. Perché un'impresa dovrebbe lavorare al di sopra della legge? Non ho votato lo scudo neanche da ministro, e sono orgogliosa di averlo fatto. Non lo voterò mai, non cambio idea. Se devo fare le stesse cose che ha fatto un Renzi qualsiasi, io torno dignitosamente a casa. Se devo tirare a campare meglio tornare a casa, c'è vita anche fuori dal Parlamento".