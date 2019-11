Due anteprime stagione Tric a Molfetta

(ANSA) - MOLFETTA (BARI), 18 NOV - Nove spettacoli da dicembre ad aprile, con due anteprime e un appuntamento per bambini: è il cartellone della nuova stagione curata da Teresa Ludovico del Consorzio Tric-Teatri di Bari alla Cittadella degli Artisti di Molfetta. Si parte l'1 dicembre con 'Tutto ricordare, tutto dimenticare', tratto dal Pinocchio di Collodi, una regia di Lello Tedeschi che ha preso vita nella 'Sala prove' dell'Istituto penale minorile Fornelli di Bari.

Per le anteprime, 'Livido cielo' scritto e diretto da Teresa Ludovico per Teatri di Bari-Kismet Opera, apre il 2020: sabato 18 gennaio e domenica 19 indaga quel "cono d'ombra che abita tutti noi" con dialoghi pungenti, grottesche partiture fisiche degli attori e livide scansioni luminose e sonore. E' poi una storia di immigrazione e riscatto quella di 'Sammarzano', produzione Ivano Picciallo-I Nuovi Scalzi, in anteprima sabato 8 febbraio: il protagonista Dino è nella più grande baraccopoli d'Italia dove vivono 3.000 immigrati reclutati per la raccolta di pomodori.(ANSA).