Mostre: 'Antichi mestieri donne' arriva a Lecce arricchita

(ANSA) - LECCE, 15 NOV - Una mostra, una tavola rotonda, uno spettacolo e un documentario sulle "Donne al lavoro tra passato e presente": sono in programma dal 19 novembre al 21 gennaio, promosse dal Comitato unico di garanzia (Cug) dell'Università del Salento. Arriva così a Lecce, arricchita, la mostra di venti pannelli fotografici che illustra "Gli antichi mestieri delle donne da Trieste al Salento" tra fine Ottocento e inizi Novecento, patrocinata dagli Organismi di Parità delle Università italiane, allestita per tutto il periodo al piano interrato dell'edificio 5 del complesso Studium2000.

Nata da un'idea del Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa e della Rete Espansioni, grazie all'impegno dei Cug delle Università di Trento, Udine e della Basilicata, la mostra ha raggiunto varie Atenei. Il Cug di UniSalento ha selezionato foto già presentate e contribuito con immagini di collezioni private e dell'Archivio fotografico Giuseppe Palumbo, che ritraggono donne del Salento al lavoro nei primi decenni del Novecento. Per l'inaugurazione a Lecce, martedì 19 alle 18, sono annunciati il rettore Fabio Pollice, il dg Donato De Benedetto, la presidente del Cug Monica Mc Britton, la delegata alle Politiche di genere Anna Maria Cherubini e l'assessora alle pari opportunità del Comune di Lecce, Silvia Miglietta, con Grazia Maria Signore e Franca Sangiorgio del Cug. Alle 19.30, a seguire, lo spettacolo teatrale "Cenere. Corale per le tabacchine", per la regia di Fabrizio Saccomanno, di e con Caterina Cosmai e altri. La tavola rotonda e la proiezione del documentario sono previsti nelle prossime settimane.

"Uno sguardo sul passato - spiega Monica Mc Britton - per evidenziare quanto il lavoro femminile abbia contribuito, e ancora contribuisce, alla crescita della società", al di là di "pregiudizi e stereotipi". Un'attenzione particolare sarà dedicata alle tabacchine, "donne coraggiose - sottolinea - che si ribellarono alle condizioni lavorative imposte dai 'padroni', protagoniste di molti scioperi e manifestazioni". (ANSA).