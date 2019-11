Emiliano inaugura Casa Salute Castellana

(ANSA) - CASTELLANA GROTTE (BARI), 15 NOV - "Oggi è una giornata molto importante per Castellana Grotte, ma soprattutto per la salute dei suoi cittadini. Abbiamo infatti inaugurato la Casa della Salute, una sperimentazione attiva dall'1 novembre di quest'anno che ha visto nove studi di medicina generale mettersi insieme". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che questa mattina, accompagnato dal dg dell'Asl di Bari Antonio Sanguedolce, ha inaugurato a Castellana Grotte la Casa della Salute e, nell'Irccs Saverio de Bellis, la nuova Tac "a 128 strati". "La Casa della Salute - ha continuato Emiliano - è un vero e proprio presidio territoriale con una serie di ambulatori importanti, centri di riabilitazione anche di natura neurologica. È un modello da seguire perché in questo modo si va incontro al lavoro dei pronto soccorso alleggerendolo di molto". "E poi - ha evidenziato - la Casa della Salute è anche sede di una ricerca sullo 'Stato Di Salute nella Popolazione Pugliese' finanziata dalla Regione".