Lecce: già ripresa la preparazione

(ANSA) - LECCE, 13 NOV - Nella settimana in cui il campionato osserva la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Lecce si è ritrovato nel pomeriggio sul manto erboso dello stadio di Via del Mare. Assenti i nazionali Benzar, Dubickas, Imbula, Majer, Shakhov e Vera. All'appello mancava anche il centrocampista Falco, che si sta sottoponendo a delle cure a causa di un risentimento al collaterale mediale del ginocchio sinistro. Farias e Tabanelli hanno continuato a svolgere un programma di lavoro personalizzato. Domani doppia seduta d'allenamento, a porte chiuse, sul campo dell'Acaya Golf Resort.