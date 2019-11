A.Mittal: Conte,rinviato Cdm su vertenza

(ANSA) - BARI, 13 NOV - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha accordato di posticipare all'inizio della prossima settimana il Consiglio dei ministri previsto inizialmente domani per discutere la vertenza ArcelorMittal. Intanto, la Commissione Finanze della Camera ha giudicato inammissibili gli emendamenti di Italia Viva e Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale per l'ex Ilva. La motivazione sarebbe l'estraneità di materia. A Milano la causa civile in Tribunale per la richiesta di recesso di ArcelorMittal dal contratto di affitto dell'ex Ilva è stata assegnata alla sezione A e la prima udienza sarà il 6 maggio 2020. Al Tribunale di Taranto, invece, i commissari straordinari dell'Ilva hanno depositato oggi l'analisi di rischio su Afo2; oggi scadeva il termine per la presentazione. Lavoratori e sindacati rilanciano l'allarme: "L'azienda sta spegnendo gli impianti. O si interviene presto o si va verso lo stop totale".