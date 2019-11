Spazi Kidz Feltrinelli, letti e scivoli

(ANSA) - BARI, 11 NOV - Lettini per sdraiarsi a leggere, poltrone a forma di casetta e scivoli per una pausa tra una lettura e l'altra, circondati da libri e giocattoli: sono i nuovi spazi dei reparti Kidz delle Librerie Feltrinelli di viale Marconi a Roma e di via Melo a Bari, ripensati per invitare bambini e ragazzi a vivere la lettura come esperienza ludica e divertente, mentre educa. "Leggi, sogna, sperimenta, scopri!": sono le parole che campeggiano nello spazio trasformato in ricostruzioni di camerette familiari, ambienti sperimentali per avvicinare il più possibile alla lettura. Due le sezioni: una per bambini 0-5 anni richiama il mondo della natura, con sagome di elefanti, dinosauri, giraffe, rondini, farfalle e di un grande albero alto fino al soffitto; la seconda, 6-13 anni, è incentrata su mestieri e aspirazioni per il loro futuro, tra sagome di scalatori, astronauti, ballerini, musicisti.

Dal mese di novembre, gli spazi Kidz verrano animati da laboratori per bambini e genitori fra colori, musica e teatro. A Roma gli appuntamenti sono i martedì dal 19 novembre al 10 dicembre alle 17, i mercoledì dal 20 novembre al 11 dicembre a lezione di inglese, i venerdì di novembre alle 17.30 quattro letture ad alta voce per riscoprire Gianni Rodari, i sabati di novembre alle 17 con Il Teatro e l'arte. A Bari si comincia il 9 novembre in collaborazione con l'interdisciplinare MAC Academy e il laboratorio Elogio della lentezza; il 23 novembre workshop su Pennac, Mirò e Il giro del cielo; poi laboratorio creativo 'La tela che profuma' giovedì 7 e 21 novembre alle 16.30 e alle 18, sabato 9 e 23 novembre alle 10 e alle 12.30. (ANSA).