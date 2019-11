Pasticciotto dedicato a Balotelli

(ANSA) - BARI, 11 NOV - Il pasticciotto leccese contro ogni forma di discriminazione. Dopo aver realizzato nel 2008 il 'pasticciotto Obama', il pasticciere salentino Angelo Bisconti, ha deciso di dedicare a Mario Balotelli un pasticciotto al cacao contro il razzismo, decorato con il tricolore per esprimere la sua solidarietà al calciatore dopo i fatti di Verona. Nel giugno 2019 l'artigiano ha ideato il 'pasticciotto arcobaleno Rainbow' per celebrare i 50 anni dei moti di Stonewall, che diedero inizio ai movimenti di liberazione del mondo omosessuale. Questa sua creazione ha raggiunto New York, protetta in una teca di resina: sarà il primo oggetto italiano esposto nello Stonewall inn, il bar in cui cominciarono le rivolte del movimento Lgbt del '69. Il pasticciotto in onore di Balotelli è stato presentato in un incontro alla Regione Puglia dall'assessore allo Sviluppo economico Mino Borraccino che ha ricordato di aver sollecitato il Consiglio regionale a discutere la proposta di legge contro l'omotransfobia. (ANSA).