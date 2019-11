A.Mittal: esponenti Pd Taranto, qui o si risana o si chiude

(ANSA) - TARANTO, 11 NOV - "L'Ilva o si risana davvero o si chiude. Il processo in corso innesca la produzione incontrollabile di inquinanti a struttura molecolare complessa e sostanze cancerogene persistenti nel comparto acqua-suolo. E'ora di cambiare". Lo sottolineano una cinquantina di esponenti e simpatizzanti del Pd di Taranto, compresi l'ex sindaco Giovanni Battafarano, il consigliere regionale Michele Mazzarano e l'ex segretario cittadino Tommy Lucarella, in un documento che sarà portato all'assemblea regionale del partito, in programma nel pomeriggio a Taranto con il responsabile per il Mezzogiorno in segreteria nazionale, Nicola Oddati. "Occorre prioritariamente stabilire, su basi scientifiche - prosegue il documento - sulla scorta di una Valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario, se e quanto si può produrre nello stato attuale degli impianti e quanto si potrà produrre a Piano ambientale realizzato. Chiunque sarà il gestore degli impianti. Questa sarebbe la vera e unica immunità accettabile". Le novità tecnologiche, sostengono gli esponenti Pd, "sono rappresentate dal processo a riduzione diretta, che consente la trasformazione del minerale di ferro in ferro spugnoso, detto DRI, prevedendo l'utilizzo di gas naturale. In tutto il mondo esistono ormai numerosi impianti di questo tipo.

L'ampia disponibilità di gas (Tap e Tempa rossa) offrirebbe una nuova disponibilità di sviluppo per la Puglia, liberandola dalla morsa del carbone". (ANSA).