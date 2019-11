Lecce: Rosettini,Lazio? Serve attenzione

(ANSA) - LECCE, 8 NOV - E' stato uno degli stakanovisti nello scacchiere di Fabio Liverani in questo primo scorcio di campionato: Luca Rosettini, difensore centrale del Lecce, classe 1985, non nasconde la propria soddisfazione. "E' una bella sensazione - ammette - essere stato sempre presente in queste prime 11 giornate: era un mio obiettivo quest'estate quando ho scelto di vestire questa maglia. Certamente i bilanci si fanno a fine stagione, ma io cerco sempre di allenarmi al massimo, dando la mia disponibilità. Con il compagno di reparto Lucioni ci troviamo bene, fermo restando che dobbiamo lavorare ancora per cercare di migliorare meccanismi e affinità". Reduci da quattro risultati utili di fila, per i giallorossi domenica arriva l'esame in trasferta contro la Lazio. "Dovremo affrontarla con coraggio e voglia di prendere punti su un campo difficile e contro una squadra fortissima - le parole di Rossettini -.

L'unica ricetta è quella di giocare una partita di sacrificio, cercare di concedere il meno possibile, prestando attenzione".