Puglia: Emiliano, uniti per agricoltura

(ANSA) - BARI, 6 NOV - "Il confronto con le organizzazioni ci ha consentito non solo di condividere con i rappresentanti delle associazioni agricole e dei tecnici regionali il grande lavoro che si sta facendo nell'obiettivo comune di non perdere risorse, ma anche di tranquillizzare tutti sul fatto che i recenti allarmismi che hanno avuto eco sui mezzi di informazione non costituiscono un ostacolo all'azione messa in campo dalla Regione". Lo affermano il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il direttore di Dipartimento Agricoltura, Gianluca Nardone, a margine della riunione con il partenariato costituito da organizzazioni e tecnici agricoli per fare il punto sullo stato di avanzamento e le prospettive del Piano di sviluppo rurale (Psr) della Puglia. "Dalle reazioni della platea - proseguono Emiliano e Nardone - abbiamo potuto constatare che è stato accolto positivamente il richiamo ad operare unitamente per il bene del nostro comparto agricolo e della nostra economia". "Nell'auspicio - concludono - di poter raggiungere tutti gli obiettivi prefissati".(ANSA).