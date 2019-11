A.Mittal: Conte, impegni si rispettano

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Ci sono impegni contrattuali da rispettare e su questo saremo inflessibili, non si può pensare di cambiare una strategia imprenditoriale adducendo a giustificazione lo scudo o il non scudo penale che tra l'altro non è previsto contrattualmente". Così il premier Giuseppe Conte spiegando che "domattina incontreremo i vertici della proprietà". "Vorrei ricordare - ha aggiunto - cheß non stiamo parlando di un'acquisizione fatta tramite una vicenda di mercato, ma che c'è stata una procedura di evidenza pubblica, un'aggiudicazione all'esito di una gara ed è stato stipulato un contratto".