A. Mittal: Emiliano, fabbrica è illegale

(ANSA) - BARI, 4 NOV - La fabbrica "uccide cittadini e operai" ed "è totalmente illegale come dimostra lo stesso management di Arcelor Mittal che senza una immunità penale speciale, che esisteva in Europa solo per loro e che non è consentita a nessun'altra azienda, intima con arroganza allo Stato italiano di riprendersi la fabbrica entro 30 giorni". Lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo l'annuncio di ArcelorMittal di voler lasciare la gestione del siderurgico di Taranto. "Il nostro ordinamento - evidenzia Emiliano - già prevede la non punibilità di chi osserva la legge, e ricordo a me stesso che l'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) in Italia è legge dello Stato e che tutti gli atti per il suo adempimento sono legittimi per definizione e quindi immuni dal diritto penale".