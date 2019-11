Ladro a casa 83enne,sviene e lui l'aiuta

(ANSA) - BARI, 3 NOV - Entra di notte per rubare in casa di una donna di 83 anni che vive da sola a Lecce, ma quando l'anziana si sente male dopo averlo scoperto in cucina, lui l'aiuta a rialzarsi, la fa stendere a letto e poi va via. La donna non avrebbe sporto denuncia per ricambiare la gentilezza del ladro. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, il ladro si è introdotto di notte in casa della 83enne, con il volto coperto dal collo della felpa tirato fin sopra il naso e dal cappuccio calato quasi sugli occhi. L'anziana ha sentito dei rumori provenire dalla cucina allora si è alzata per andare a controllare. Quando all'improvviso si è vista davanti il ladro incappucciato, ha quasi perso i sensi, si è accasciata ed è scoppiata a piangere. Il ladro, a quel punto, l'ha rassicurata dicendole di non avere paura, poi l'ha portata sul letto facendole bere un bicchiere d'acqua. Il malvivente ha poi provato a chiederle dove tenesse i soldi ma l'anziana gli ha spiegato di non avere denaro. Il ladro, senza insistere, è andato via.