Petardo causa incendio in scuola media

(ANSA) - TROIA (FOGGIA), 01 NOV - "Un incendio, provocato da un petardo lanciato da alcuni ragazzi, ha distrutto parte della sala musica e l'intero locale del Banco alimentare nella scuola media statale di Troia". L'episodio è denunciato dal Comune su Facebook. "Solo con l'intervento dei Vigili del Fuoco - evidenzia il sindaco Leonardo Cavalieri - è stato possibile domare il fuoco e non provocare ulteriori danni". "È un atto gravissimo - prosegue il primo cittadino - che non merita alcuna attenuante". Il sindaco chiede "ai ragazzi responsabili di tale gesto di presentarsi al Comune e chiedere pubblicamente scusa: in caso contrario, poiché siamo in grado di identificarli - avverte - saranno denunciati e per loro saranno applicate tutte le misure previste dalla legge".