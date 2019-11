Incidenti stradali: auto si ribalta, muore 26enne nel Barese

(ANSA) - BARI, 1 NOV - Una 26enne è morta e due persone sono rimaste ferite in un incidente sulla strada provinciale 106 nel tratto che collega Putignano a Gioia del Colle, nel Barese. Per cause da accertare, è finita fuori strada e si è ribaltata l'auto a bordo della quale viaggiava la vittima insieme con altre tre persone: suo fratello e sua madre, che sono rimasti feriti, e un altro parente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e tre ambulanze.

Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri.(ANSA).