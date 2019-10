Naufragio Norman Atlantic,32 a giudizio

(ANSA) - BARI, 31 OTT - Il gup del Tribunale di Bari ha disposto il rinvio a giudizio di tutti i 32 imputati (tra cui due società), coinvolti nel processo per il naufragio della motonave Norman Atlantic, avvenuto nel dicembre 2014 al largo delle coste albanesi a seguito di un incendio scoppiato a bordo, nel quale ci furono 31 morti e 64 feriti.

Il processo inizierà il 26 febbraio 2020 dinanzi alla II sezione del Tribunale di Bari nell'aula bunker di Bitonto. Saranno processati per cooperazione colposa in naufragio, omicidio colposo e lesioni colpose plurime contestati a vario titolo, oltre che per numerose violazioni sulla sicurezza e al codice della navigazione Carlo Visentini della società Visemar, proprietaria del traghetto, i due legali rappresentanti della greca Anek Lines, noleggiatrice della nave, il comandante Argilio Giacomazzi, 26 membri dell'equipaggio e le due società.

Per l'accusa, causa delle fiamme fu un camion frigo lasciato con motore acceso, cui seguirono una serie di negligenze che portarono al disastro.