Calcio: giocatori Bari da bimbi ospedale

(ANSA) - BARI, 31 OTT - Visita festosa dei giocatori del Bari all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII per fare una sorpresa ai bimbi ricoverati. Della delegazione - in maschera e con dolci in dono nelle tradizionali zucche per Halloween - hanno fatto parte i calciatori Frattali, Simeri, Perrotta, Antenucci, Schiavone, Scavone, Di Cesare e la bandiera del club Brienza.(ANSA).