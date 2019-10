Volotea annuncia tre nuove rotte da Bari

(ANSA) - BARI, 30 OTT - Tre nuove rotte Volotea collegheranno Bari a Lione, Spalato e Cefalonia a cominciare da aprile 2020.

In tutto saranno 475.800 i posti in vendita dalla compagnia nel 2020. I biglietti per le nuove rotte sono in vendita sul sito della compagnia già da oggi a 19 euro a tratta, tasse incluse.

La compagnia spagnola opera nello scalo barese con 22 destinazioni, 20 delle quali esclusive.

Il calendario delle nuove rotte parte il due aprile con il Bari-Lione. Avrà frequenza bisettimanale ogni lunedì e giovedì per un totale di 17.600 mila posti disponibili. I collegamenti per Spalato e Cefalonia partiranno entrambi di mercoledì con una sola frequenza settimanale. Dal 2012 a oggi con Volotea sono transitati da Bari 1 milione e mezzo di passeggeri. Nel solo periodo gennaio-settembre 2019, ha trasportato 309.000 viaggiatori (+18% rispetto a gennaio-settembre 2018). Già dalla prossima stagione, invece, Napoli diventerà hub per la compagnia. (ANSA).