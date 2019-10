Università: medicina Taranto; rettore, aspettiamo nota Miur

(ANSA) - BARI, 30 OTT - Il rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini, "adotterà le conseguenti deliberazioni, appena sarà pervenuta la nota ufficiale del Miur" sull'avvio delle attività didattiche del corso di Medicina nelle aule della sede di Taranto. In una nota dell'Ateneo barese sull'incontro che si è tenuto oggi al ministero dell'Istruzione, il rettore non si sbilancia sui tempi dell'apertura della sede, ed esprime "soddisfazione per l'incontro" e "ringrazia tutti i partecipanti alla riunione". La questione al centro dell'incontro era la sospensione delle lezioni della nuova sede didattica dell'Università di Bari a Taranto decisa dal rettore perché, stando ad una lettera del Miur, la sede non risultava accreditata. Un "atto dovuto" è stato definito da Bronzini nei giorni scorsi, in attesa di un provvedimento formale del Ministero che ne certifichi l'avvenuto accreditamento.(ANSA).