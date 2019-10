Università: Medicina Taranto; Emiliano, impegno continua

(ANSA) - BARI, 30 OTT - "La Regione Puglia ci ha sempre creduto e l'accordo di oggi lo dimostra. L'impegno per la facoltà di medicina a Taranto continua". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e gli assessori regionali all'Università e allo Sviluppo economico, Sebastiano Leo e Mino Borraccino commentano l'esito della riunione al Miur sull'avvio delle lezioni del corso di laurea in Medicina dell'Università di Bari nella nuova sede didattica di Taranto.

"Abbiamo sempre creduto in questo risultato che riscatta una comunità intera. Non siamo stati con le mani in mano, - si legge nella nota della Regione - questo è un grande risultato per Taranto a cui la Regione Puglia aveva sempre creduto. Abbiamo fatto valere le nostre ragioni con un gioco di squadra con il Comune di Taranto e il Governo centrale. Adesso pronti a potenziare l'offerta formativa già dal prossimo anno per evitare ulteriori possibili sbavature che non dovranno più registrarsi".

I due assessori, che oggi hanno partecipato all'incontro a Roma, assicurano che "a breve ripartiranno le lezioni a Taranto perché la sede didattica ha ricevuto nella riunione odierna un nulla osta, peraltro già rilasciato".(ANSA).