Tempa Rossa: Eni, 6 mln a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 29 OTT - Firmato, presso Confindustria Taranto, da Eni, Comune e Provincia di Taranto, l'accordo per le compensazioni ambientali per sei milioni di euro relative al progetto Tempa Rossa, lo sviluppo dell'omonimo Centro Olio di Corleto Perticara (Potenza), in cui sarà estratto e trattato il greggio per poi essere inviato alla raffineria di Taranto.

Le risorse verranno impiegate per lavori stradali, l'illuminazione pubblica, manutenzione straordinaria delle scuole, riqualificazione del Palazzo di Governo e dell'Istituto Musicale "Paisiello", per la manutenzione ordinaria delle strutture sportive e per la sistemazione di un'area comunale da adibire a piazza.